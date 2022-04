Un concert de rock pour les enfants: mode d’emploi avec Alaska Gold Rush à Beauraing

"On voulait toucher un public plus large , commence Florine Lambert, présidente du festival. La moyenne d’âge ici, c’est 25-35 ans. Ces personnes-là ont généralement des enfants, on en a donc fait un événement familial." Tout a été pensé pour les plus petits, de la programmation l’après-midi (le spectacle avait lieu à 14h) au casque anti-bruit distribué à l’entrée, en passant par la lumière tamisée, mais pas trop, en intérieur. Car une scène extérieure était également installée, mais moins appropriée pour affronter le froid.

Céline, maman de trois enfants âgés de 9, 7 et 4 ans, était au rendez-vous. "J’avais envie de les initier à ce monde-là , confie-t-elle. D’habitude, je fais des festivités moins importantes, souvent en extérieur, quand il fait beau. Ici le cadre est rassurant. Le fait que ça se passe en journée, ça permet que les enfants ne soient pas en contact avec des gens saouls par exemple."

Un concert participatif

D’abord intrigués, les enfants se sont très vite prêtés au jeu du concert. Il faut dire que Nicolas Collaer (batteur) et Renaud savaient comment s’y prendre. Ce n’est pourtant que la deuxième fois qu’ils se produisent face à un public en bas âge, la première étant au Botanique à Bruxelles. "Si vous voulez dandiner du popotin, c’est quelque chose qu’on aime beaucoup" , suggère Renaud au micro, alors que l’ambiance s’installe dans la salle. Ils récoltent les rires amusés des petits festivaliers.

Quelques mots d’un vocabulaire enfantin, une présentation des instruments didactique, des jeux sur scène pour permettre de l’interaction, on peut dire que la recette fonctionne.

"Le prochain morceau, il envoie de la purée. Donc on va avoir besoin de votre aide pour nous motiver. À droite, vous pouvez faire de la’’air batterie’’, à gauche, du’’air guitare’’ , annonce Renaud. Les parents suivent le mouvement et aident les enfants à sortir de leur timidité. Puis, deux personnes sont désignées pour monter sur la scène grâce à un ballon lancé dans la foule. Les deux élus, Paco et Kahys, ont le droit d’arrêter et de relancer cinq fois le morceau joué quand bon leur semble. Pendant ce laps de temps, le groupe est tenu de se figer. Détendu, le public se prête au jeu, certains sautillent, d’autres observent attentifs. Et voilà que c’est déjà la fin. "J’espère que vous aurez une longue vie et que vous serez heureux" , clôture Renaud avant le morceau final. Le spectacle aura duré un peu moins d’une heure.

Dehors, la fête continuera avec des activités leur permettant de s’immerger un peu plus dans le monde du rock: création de guitare à partir de boîtes à cigares, grimage… Les enfants écouteront désormais le rock d’une autre oreille à présent. Quand on demande à Kahys s’il reviendra l’année prochaine, il répond: "On verra, je vis dans l’instant présent" .