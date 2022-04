125 000 € de dons namurois et quatre véhicules vers l'Ukraine

Parallèlement aux mesures prises pour accueillir les réfugiés ukrainiens à Namur, la Ville a également exprimé son soutien sur place. Un convoi de douze volontaires avait été affrété par l’échevin Tanguy Auspert (Les Engagés) et avait rejoint la frontière entre la Pologne et l’Ukraine, il y a quinze jours. L’équipe était composée de brevetés ambulanciers, de mécaniciens, de détenteurs de permis C et D et de personnes multilingues (anglais, français, russe et polonais). C’est à Przemysl que la mission s’était rendue avec des dons pour une valeur de 125000 €. Le convoi transportait plus de 30000 € de médicaments et d’équipement médical fournis parle CHR Sambre et Meuse, une palette de 322 kg de lait en poudre pour nourrissons dispensés par les pharmacies Familia, ainsi que différents dons émanant d’une dizaine de paroisses namuroises, dont d’autres réserves de lait maternel en poudre, portant le poids total de lait à 600 kg.