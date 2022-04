Le marbre rouge d’Agimont

Ce samedi 9 avril, Xavier Coumans, du Cercle des naturalistes de Belgique, emmènera ses hôtes sur les hauteurs d’Hastière. À Agimont, découvrir la carrière de marbre rouge du Rond Tienne devenue réserve naturelle domaniale.

On y évoquera sa contribution à des monuments historiques prestigieux, le savoir-faire de ceux qu’on appelait, à l’époque, les rokteûs, de vigoureux carriers. On y apprendra le mécanisme de formation de ce beau marbre rouge. On recherchera aussi les traces del sôy’rie a fil (scierie à fil) qui servait à découper le marbre sur place. Les participants pourront tester le maniement de l’èdia et de la wigne, d’ingénieux outils de manutention. On admirera aussi les nombreux trésors naturels du site. Départ 14h30, retour 17h. Un kilomètre sur parcours accidenté. Pour ceux qui ont déjà réservé. Mais pourquoi pas encore tenter sa chance?

Les oiseaux des bords de Meuse

Dimanche 10 avril, c’est Olivier Colinet qui emmènera les visiteurs sur les bords de Meuse pour y voir et entendre les oiseaux. Départ à 9h30 et retour à 12h. Le lieu sera communiqué après réservation pour cette balade ornithologique un matin de printemps. On pourra observer les oiseaux sédentaires et, parmi eux, le martin-pêcheur. On tentera d’identifier canards, mouettes, hérons et passereaux qui peuplent les rives. Peut-être la saison de migration réservera-t-elle une surprise. Certains rapaces ou limicoles utilisent la Meuse comme trajet migratoire. Il est conseillé de se munir d’une paire de jumelles ou d’une longue vue. Se munir de bottes ou de bonnes chaussures. Un petit guide des oiseaux de nos contrées serait aussi intéressant. Un trajet d’environ 3 km est prévu. Réservation obligatoire jusqu’à samedi 9 avril, à midi. Contact: 082644434. Prix: 5 €.

Waulsort, village et parc de l’ancienne abbaye

Dimanche 24 avril, Georges Hublet fera découvrir un lieu qui lui est cher: Waulsort. Et il partagera de nombreuses anecdotes. Le programme prévoit un passage au château, autrefois abbaye bénédictine mais détruite à la Révolution, la découverte du parc, la cour de l’ancienne ferme et ses topiares taillées avec soin. Une belle après-midi de nature et d’histoire en compagnie d’un amoureux de son village. Ne pas oublier son appareil photo. Distance prévue: environ 1,5 km. Départ: 15h retour 18h. Comme d’habitude, le lieu de départ sera communiqué à la réservation au 082644434 au plus tard, le samedi 23 avril à 12h.