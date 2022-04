La circulation, tant ferroviaire (la voie étant juste de l’autre côté du rail de sécurité) que routière, est interrompue le temps de l’intervention des pompiers.

A priori, le morceau de roche est isolé, il ne s’agit pas d’ un gros éboulement, comme on l’avait connu il y a quasiment un an, jour pour jour (le 12 mars 2021) et qui avait nécessité la fermeture de l’axe durant plusieurs jours. À l’époque, les blocs étaient tombés tant sur la route que sur les voies.

Plus d’informations à venir.