Trois journées avant la fin, les U14 de l’Entente hesbignonne ont annihilé tout suspense.Avec une belle victoire (5-1) contre de solides Bossiérois, les petits Hesbignons se sont assurés du titre.L’équipe a pu compter sur le sens tactique et le feeling footballistique imparable de Thierry Thirionet et sur l’enthousiasme et la vitalité de son adjoint Eliott Husquin.Sans oublier les conseils avisés de Ferenc Lievens pour le gardien et la disponibilité de tous les instants du délégué Olivier Simon.Une bien belle équipe qui a donc gagné sur le terrain le droit de défendre ses chances l’an prochain dans le championnat des U15 provinciaux.