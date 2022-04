BIP BIP YEAH

Cachez-moi ce capteur que je ne saurais entendre On l’a appris cette semaine : notre gouvernement fédéral s’est mis d’accord sur un plan « ventilation », arme efficace contre le Covid. Quelques jours auparavant, en réunion du conseil provincial, on a vérifié que cette mesure était déjà prise très au sérieux. Tandis que l’assemblée était en cours, le capteur de C02 s’est mis à faire bip, bip. Réaction du président des débats, le Walcourien Philippe Bultot (MR, photo ci-contre) : « Il nous indique que nous sommes à la limite. Les portes sont ouvertes, il est impossible d’ouvrir les fenêtres ». Et de s’adresser à son chef de cabinet, Bernard Guillitte : « On peut peut-être bouger l’appareil et le mettre au fond de la salle ? » Pourquoi pas carrément dehors, pour être définitivement débarrassé du bip bip ? Le plan ventilation, il risque d’être très efficace. Sur papier.