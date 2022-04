En quarante années, le rendez-vous s’est lentement mais sûrement aménagé une place de choix, surlignée en fluo, dans le calendrier des fouineurs et chineurs.

"On a déjà près de quatre cents réservations.Si le beau temps s’annonce, on sera à 600exposants.Et là, on bloque.Ça ne sert à rien d’aller trop loin", prévient déjà François Noël, aux commandes.

Les chiffres de fréquentation peuvent aussi impressionner. "Mais c’est très dur à donner une estimation pour la prochaine édition.On sait bien que c’est plein soleil, les gens sortiront en chemises à courtes manches et on aura 20000 ou 30000 visiteurs tout au long de la journée.Mais s’il pleut, on sera peut-être 5000", tempère Jean-Bernard Noël, à la baguette depuis près quarante ans.

Les organisateurs l’avouent: c’est une année compliquée. "En 2020, on a dû annuler brutalement en mars.On a proposé aux 400exposants qui avaient réservé de les rembourser.Seuls trente ont demandé à récupérer leur mise, les autres gardaient ainsi leur emplacement pour une édition future", rappelle Jean-Noël Bernard. "Mais deux ans plus tard, qui compte revenir.Certains se sont déjà manifestés.Mais d’autres ne sont peut-être plus intéressés par la brocante ou ils ont déménagé…"

Et ça ne simplifie pas la vie de ceux qui vont marquer les emplacements. "Cela a toujours été notre force: on tient compte des désiderata de chacun.Si Jacqueline veut neuf mètres à ce numéro-là de la rue, Jacqueline les aura", s ourit François Noël.Avec les compliments de la maison. "Mais c’est vrai que c’est un joli casse-tête de délimiter les mètres réservés à chacun."

La brocante a du cœur

Les réservations vont quand bon train. "Pour bien connaître le milieu associatif, il y a une vraie envie de sortir chez les gens", pointe François Noël.

Une sortie qui fera aussi plaisir à tout un quartier.Depuis les débuts, la brocante de Bomel a une finalité sociale. "On associe aussi les Restos du Cœur, l’ASBLLa Main tendue…On veut aussi mettre dans le coup des clubs sportifs ou des associations qui peuvent tenir un bar et en retirer un bénéfice.Mais sur ce point, ce fut très difficile de trouver un partenaire cette année, le Covid n’a pas fait que du bien à l’associatif et aux forces des bénévoles", remarque-t-on du côté de Bomel.

Les scouts viendront par contre donner un bon coup de main, pour la mise en place et la logistique.En retour, cela permettra aussi de financer une belle aventure programmée l’été. Mais avant cela, toutes les énergies seront focalisées sur ce 1er et Bomel retrouvera son statut de souveraine des brocantes.

Il est encore possible de réserver un emplacement.28 € pour quatre mètres et 7 € par mètre supplémentaire.Infos: 047729.13.16 ou francoisnoel1@hotmail.com