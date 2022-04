À Namur, une nouvelle crèche pour les enfants à besoins spécifiques

Elles/Ils s’appellent Jade, Maria, ou Valentin et sont pris en charge par une équipe multidisciplinaire, qui s’adapte à leur rythme. Léo-Paul, en familiarisation, rejoindra ses petits camarades après Pâques. "L’équipe se compose d’une puéricultrice, d’une kiné, d’une logopède et d’une ergothérapeute, expose Isabelle Rossignol, la directrice. On va probablement bientôt y ajouter une infirmière afin d’avoir une permanence pour le suivi, les médicaments, les sondes, et prendre des décisions d’ordre médical. Cette approche pluridisciplinaire permet d’avoir une vision globale de l’enfant.Il est pris en charge dès le matin et on profite du moment où il est le plus réceptif pour effectuer sa séance de kiné par exemple. Quand les parents le reprennent en fin de journée, il a eu ses thérapies et ils peuvent rentrer sereins sans devoir courir à gauche à droite chez des paramédicaux." Si l’enfant a besoin d’une heure pour manger ou d’être dans les bras pour s’endormir, le temps nécessaire lui sera consacré. "C’est du sur-mesure dans un milieu d’accueil collectif ", résume-t-elle.

Courts ou longs séjours

Cette philosophie est le fruit d’un long travail de réflexion mené par Isabelle Rossignol. forte de riches échanges avec des spécialistes et des parents, et de plusieurs expériences professionnelles. Elle a entre autres travaillé en neuropédiatrie au centre hospitalier neurologique William Lennox à Ottignies, pendant plus de dix ans, et dans des crèches classiques. "Le constat est le même: dès que les enfants sortent des cases, les infrastructures et les normes d’encadrement ne sont pas adaptées, déplore-t-elle. Dans les crèches ONE, c’est une puéricultrice pour sept enfants. Si là-dedans, un enfant à des besoins spécifiques, elles ne disposent pas des moyens humains nécessaires et avec suffisamment de formation. Ces enfants se retrouvent donc éjectés." Ce criant manque de places d’accueil pour les 0-6 ans à besoins spécifiques l’a ainsi amenée à créer Baby Bulle, qui a éclos progressivement dès 2019. Pour concrétiser son projet, elle a mené un véritable parcours du combattant en raison notamment d’un incessant jeu de ping-pong entre l’ONE, l’Office de la naissance et de l’enfance, et l’AViQ, l’Agence wallonne pour une vie de qualité (voir ci-contre).Après une longue gestation, Baby Bulle a accueilli son premier enfant en septembre 2021 et depuis peu, Baby Bulle est agréée par l’AViQ. Ce qui permet aux parents de payer un tarif réduit.

Preuve encore que Baby Bulle s’adapte aux besoins de chaque famille: les enfants peuvent y être accueillis sur une longue ou une courte durée. "Certains arrivent tout petits et vont rester jusqu’à 6 ans accomplis. Pour d’autres, c’est un passage. Ils viennent pour un besoin spécifique ou pour être remis sur les rails de l’accueil classique, détaille la directrice. On a aussi la possibilité d’accueillir les enfants sous la forme du répit. Une maman qui a besoin de souffler a la possibilité de nous confier son enfant (en accueil de jour) pour 15 jours par exemple, ce qui n’est pas possible dans une crèche classique." Face au manque de places d’accueil pour ces bambins, Baby Bulle est sans nul doute une réelle bulle d’oxygène pour les parents.