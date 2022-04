Namur: un dealer interpelé rue Henri Lemaître risque 3 ans de prison

Et de fait. Le téléphone sera débloqué et révèlera de nombreux contacts avec des clients sur Namur et Liège. Trois d’entre eux sont interrogés. Une des jeunes femmes présentes à la fête (qui a été la petite amie du prévenu) dit s’approvisionner depuis un an, soit à dater d’octobre 2020. Elle aurait dépensé pas moins de 7000 €. Une autre connaissance évoque des achats pour 4000€. Et ajoute que le téléphone du dealer "n’arrêtait pas de sonner".

Vu l’absence d’antécédents, le parquet requiert 3 ans, 8000 € d’amende, la confiscation des 310 € retrouvés sur le prévenu, la marchandise et l’actif illégal de 11000 € (basé sur les déclarations des deux clients).

La défense estime que les témoignages pris en compte sont à prendre avec beaucoup de précaution. L’ex-petite amie, présente lors de la descente de police, a été entendue sur le tard. Entretemps, le couple s’est séparé à dater de l’incarcération du jeune homme.

La seconde fille présente au même moment était proche du prévenu. Mais elle était aussi la petite amie du second client entendu. Les liens qui uniraient les 4 protagonistes n’existeraient pas uniquement via la consommation. La jalousie, les sentiments auraient aussi eu leur mot à dire. Pour la défense, " la période infractionnelle d’un an est établie sur base des déclarations de connaissances. Les éléments à charge sont insuffisants." Il sollicite le sursis pour ce qui excède la préventive. Jugement le 21 avril.