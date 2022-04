les Mérites sportifs 2021 récompensés également

Mais évidemment, on ne pouvait oublier Emeline Dutilleux vététiste professionnelle devenue championne de Belgique élite en octobre 2021 à Houffalize. Elle s’est classée 11e du championnat de monde espoir et 9e en coupe du monde. Cerise sur le gâteau, elle s’est imposée au célèbre Roc d’Azur. Tous trois ont été récompensés et longuement applaudis.