La Fraternelle des Chasseurs Ardennais envahit pacifiquement Ham-sur-Heure

"Notre association compte plus de trois mille membres répartis en dix-sept sections sur l’ensemble du territoire belge", explique Jean-Paul Asselman, le responsable communication de la Fraternelle. "Le président de la section hennuyère, Freddy Demecheleer, est un fidèle des manifestations patriotiques de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Il nous a tout naturellement proposé d’organiser notre congrès annuel dans cette sympathique commune."

En avant, marche!

Cette manifestation devait déjà avoir lieu en 2020. Mais elle a été reportée en raison de la pandémie. Dimanche, au petit matin, c’est par autocars entiers que plus de deux cents membres de la Fraternelle ont rejoint le bourg d’Ham-sur-Heure au départ de Liège, Arlon ou encore Vielsalm.

Après deux ans sans se voir, tous ces anciens Chasseurs Ardennais se sont retrouvés dans la cour d’honneur du château d’Ham-sur-Heure, pour participer à leur 76econgrès national. Au rythme d’un pas redoublé, la fanfare locale les a escortés jusqu’à l’église où ils ont assisté à la messe dominicale animée, pour l’occasion, par la chorale "Le Val Heureux".

À l’issue de l’office religieux, ils se sont rendus devant le monument aux morts où des gerbes de fleurs ont été déposées. Le long cortège de drapeaux s’est ensuite remis en marche en direction du château et de son parc où un moment de recueillement et un dépôt de fleurs ont également été effectués à l’Espace de Paix. Un geste qui prenait tout son sens en ces temps perturbés par la guerre en Ukraine. Durant cette manifestation, la Fraternelle royale des Chasseurs Ardennais était accompagnée par les membres de l’Association communale du Souvenir Patriotique, le conseil communal des enfants, le collège et le conseil communal. Après le verre de l’amitié dans les salles du château, la Fraternelle a tenu son assemblée générale annuelle. Un repas à la salle communale "Le Hublot Léon Tourneur" a clôturé cette journée des retrouvailles entre membres de la Fraternelle royale des Chasseurs Ardennais.