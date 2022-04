Hamois : Marcel (Javaux) et Michel (Lecomte), fameux duo

Reste qu’écouter ces deux compères, devenus amis avec le football et écrivains à la fin de vie professionnelle, les voir égrener souvenirs et anecdotes, c’était tout un programme. Ces deux personnalités du monde sportif ont tenu leur public en haleine sur un thème vaste: médias et sports. Les oreilles de certains ont sifflé, les autres s’enrichissaient. L’arbitre aux 50 ans d’activité qu’est Marcel Javaux n’est pas revanchard mais il sait, à l’occasion, dire ce qu’il a à dire. Son livre au titre à la double signification, Libre-arbitre , se voue plutôt aux réflexions et à l’humour. On pouvait se le procurer, avec dédicace, ce soir-là. Tout comme Mes arrêts sur image (Quarante ans de journalisme sportif) de Michel Lecomte.