Un tombeau de verdure au bord du chemin

C’est la bonne saison pour en admirer la splendeur.Les arbres qui ont colonisé le tumulus Hottomont n’ont pas encore produit tout leur feuillage.Et on perçoit encore mieux la force de ce spectaculaire "monument" funéraire. Cinquante mètres de diamètre et 11,5 mètres de haut, ce tertre en impose. "C’est assurément l’un des plus beaux et des plus grands de Wallonie, avec celui de Glimes",situe Christian Frébutte, spécialiste de la question pour l’Agence wallonne du Patrimoine.