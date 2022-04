L’ensemble comprend une aire multisports, une plaine de jeux et des éléments de fitness intergénérationnels. Un parking commun, utilisable pour les citoyens fréquentant le site ou l’école communale voisine, vient compléter l’ensemble.

La bourgmestre, Christelle Plomteux, est revenue sur les différentes étapes du projet, qui a demandé de la ténacité. Elle a remercié chaleureusement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à sa concrétisation.

Hommage à Jules Boulanger

C’est en 2016, sous l’impulsion de Nicolas Huberty, conseiller communal, et Christelle Plomteux, alors échevine des Sports, que le projet a vu le jour. Un auteur de projet, François Joye et Serge Henrotin, est désigné en 2017 et le projet peut prendre forme en collaboration avec Infrasport, particulièrement Vincent Sampaoli.

Cette même année, un comité d’accompagnement est créé avec des représentants du village, de l’école, des instances communales et d’Infrasport.

En 2019, Valérie De Bue, ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives marque son accord et un subside de 421750 € est attribué.

L’entreprise Nonet se charge du chantier pour un montant de 742206,86 €.

Enfin, Christelle Plomteux a mis à l’honneur Jules Boulanger, parti trop tôt, qui a été membre du comité d’accompagnement et était très actif dans le milieu associatif de Marchovelette.