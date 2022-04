PROGRAMME DE VENDREDI ET SAMEDI

SAMEDi 9 avril-13h45: Alaska Gold Rush: kids show – 15h15: Marcel (BE) – 16h15: Sisharo (BE) – 17h: Dresscode (BE) – 18h: Denied (BE) –18h45: Alaska Gold Rush – 19h45: Year Zero (BE) – 20h30: Johnnie Carwash (FR) – 21h30: Corbillard (BE) – 22h15 Johnny Mafia (FR) – 23h15: Skarbone 14 (BE)