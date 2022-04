Namur: un collectif féministe montre ses fesses devant la tortue de Jan Fabre

Pour rappel, Jan Fabre a été cité fin mars dernier devant le tribunal correctionnel d’Anvers et doit répondre de harcèlement à caractère sexuel au travail, chantage et attentat à la pudeur à l’encontre de membres de sa compagnie Troubleyn. Des faits dénoncés en 2018 dans la mouvance #MeToo et qui sont dans l’attente du prononcé du jugement. Un dossier pour lequel le parquet a requis trois ans ferme.

En dénudant leurs fesses sur lesquelles ont pouvait lire " C’est de l’art!!", Badass juge " absurde et dangereux" l’argumentaire de la défense essentiellement basé sur l’idée que les pratiques dénoncées étaient justifiées par la personnalité et la démarche artistique. " Comme si, sous couvert de création artistique, tout est permis, même le harcèlement sexuel ou le viol", commente un des membres du collectif féministe et LGBTQA +. C’est ce"traitement de faveur"qu’a tenu à dénoncer Badass.

«Choquant et ridicule»

Cette position privilégiée de l’œuvre sur les hauteurs de Namur, représentant l’artiste sur la tortue, à la recherche d’un monde meilleur, n’est pas du goût du collectif. " Est-ce l’image que nous souhaitons promouvoir à Namur? Un homme assez égotique se représentant lui-même, en statue dorée […] alors qu’il est jugé pour violences sexuelles et harcèlement? C’est choquant et ridicule",confie-t-on.

C’est en réponse à cette situation jugée par Badass comme »inadmissible »que ses membres ont répondu par l’absurde: " C’est de l’art. Mon cul ».Pour sa part, la position de Maxime Prévot (Les Engagés), interpellé en son temps par une conseillère socialiste dès les prémices de l’affaire, est claire. Le bourgmestre veut (en substance) dissocier l’homme de la démarche artistique. Ce pourquoi le nouveau collectif namurois se bat.

Rappelons que tant que le tribunal ne s’est pas prononcé, le prévenu bénéficie de la présomption d’innocence.