La Fondation Rurale de Wallonie accompagne la commune dans ce processus en lançant officiellement trois groupes de travail qui seront chacun répartis sur trois soirées. Ensuite, viendra la commission locale de développement rural qui dégagera des thématiques à approfondir et sera composée de 20 à 60 citoyens, avec au maximum un quart d’élus dans son rang. Enfin, le dossier devra être approuvé par le conseil communal puis le Gouvernement wallon. Les idées donneront lieu à la réalisation de projets concrets sur le territoire.

Les sept villages ont dans un premier temps déjà été consultés pour une première approche des sentiments de chacun. C’est de cela dont il s’agissait de parler essentiellement mardi."Convivialité, sécurité ruralité, proximité, sont les mots qui sont ressortis le plus souvent", explique Michaël Latour, interlocuteur de la Fondation.

Beaucoup ont également abordé la question de la médecine rurale qui tendait à disparaître et des problèmes de connexion aux réseaux Internet et GSM. Il semblerait qu’une réflexion globale sur les secondes résidences doive aussi être engrangée et que des structures dédiées aux plus jeunes et aux plus âgés sortent de terre pour garder ces populations au village.

Point par point

À Anthée, certains ont exprimé le désir d’améliorer l’accès piéton à l’Intermarché et au futur zoning qui se situera juste derrière. Concernant le zoning en question, les habitants souhaitent que le circuit court y soit encouragé. À Falaën, on estime que l’horeca pourrait davantage se développer et on pense à la création d’une épicerie coopérative. On parle également d’installer des sanitaires publics et des places de parking. À Gérin, on voudrait que la salle soit optimisée et que la place accolée soit aménagée avec, pourquoi pas, une aire de jeux dédiée aux enfants. À Weillen, on souhaite faire revivre la brocante et sécuriser l’axe routier allant vers Onhaye. À Sommière, revaloriser la zone autour du foot et retrouver un petit bistro. À Serville, aménager la place d’ostemerée.

À Onhaye, on pense à l’aménagement de la place avec la création d’une halle pour les festivités."Le comité des jeunes est très actif mais il manque de locaux pour le stockage de matériel, un lieu de rencontre et d’échange. Il manque également de bénévoles", appuie Laurena, intervenante pour la Fondation Rurale de Wallonie."Onhaye se distingue par son esprit familial préservé, la population dit qu’elle est dynamique. On pense à la kermesse annuelle, au grand feu, à Halloween. Mais on pourrait renforcer davantage les projets sociaux."L’envie est également de fédérer les commerçants.

Trois groupes aux thématiques diverses

Les trois groupes de travail seront donc répartis comme suit: Comment garder des villages dynamiques, attractifs et conviviaux? (Accès au logement, culture, infrastructures); Comment impulser une dynamique de transition sur le territoire? (Agriculture, économie, développement durable); Comment concilier développement et préservation du cadre de vie rural? (Sécurité routière, tourisme).

Le calendrier des réunions est à retrouver sur le sitewww.onhayedeveloppementrural.infoToutes les réunions se tiendront à la salle Su’l-Wez de Gérin.