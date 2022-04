Au Centre culturel, ce n’est pas un groupe pour enfants qui se produira samedi après-midi. C’est un groupe de rock qui adaptera son set aux petits. Et ça, ça fait toute la différence. " Alaska Gold Rush avait déjà tenté l’expérience au Botanique à Bruxelles. Ils avaient passé un super-moment. Ils étaient chauds à l’idée de remettre ça sur pied pour nous, raconte Gaëtan Jonette, membre de l’organisation et co-programmateur. Cette formule pousse aussi le groupe à sortir de sa zone de confort. »

Concrètement, l’après-midi, les décibels seront revus à la baisse, les enfants auront l’occasion de monter sur scène, de découvrir les instruments. Un éveil musical interactif version rock’n roll en somme.

Remplir dès l’après-midi

C’est la deuxième fois que le festival Beauraing is not dead propose un concert à destination des familles. " La première fois, ça avait super-bien fonctionné. Un atelier de création de guitares à partir de boîtes à chaussures avait même été proposé,souffle l’organisateur.Samedi, il y aura aussidu grimage, du bricolage, des stands."

Cette formule originale permet d’attirer du monde, dès l’après-midi. Elle offre la possibilité aux jeunes parents de franchir la porte du Centre culturel sans devoir "caser" les petits. De quoi fidéliser (et c’est malin!) dès le plus jeune âge.

Le même soir, Alaska Gold Rush – qui sortira un nouvel album fin avril – montera à nouveau sur scène, avec son set habituel cette fois.

Une petite réputation

Ces deux dernières années, le festival Beauraing is not dead (soutenu par la Commune, le Centre culturel et la Fédération Wallonie-Bruxelles) n’a pas eu lieu. Il est de retour, avec quelques adaptations. " On a retiré le chapiteau dehors pour retrouver un côté plus festif. On voulait revenir à une scène ouverte qui permet qu’on nous entende en ville pour susciter la curiosité des habitants."

D’après le programmateur, malgré la pandémie, le soutien des sponsors locaux a été

" mieux qu’espéré. Nous avons aussi beaucoup de marques de sympathie de la part de la population. On sent que les gens sont heureux que quelque chose se passe à Beauraing."

Gaëtan Jonette remarque que l’événement commence à compter dans le milieu, même dans la capitale. " Les gens ne savent pas spécialement où est Beauraing, mais ils connaissent le festival. Il commence à avoir sa petite réputation. »