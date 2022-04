Il voulait tellement se faire hospitaliser… qu’il a menacé son psy avec un couteau

Le jour des faits, en milieu d’après-midi, Jean se présente sur le site hospitalier avec la ferme intention de se faire hospitaliser pour un sevrage à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis. Ce dernier est tellement déterminé et prêt à tout pour se faire soigner qu’il a, au préalable, glissé un couteau de cuisine dans sa poche. Ses intentions sont claires: commettre une prise d’otage si son hospitalisation n’est pas acceptée, ou commettre l’irréparable en usant de son couteau, selon le parquet.

Des menaces de mort, mais pas que

C’est en se désinfectant les mains que Jean s’est muni de son couteau pour ensuite courser le médecin psychiatre. " Il s’est montré directement agressif et il a menacé de mort le médecin s’il n’acceptait pas son hospitalisation. Il a pris le couteau, a couru après le médecin avec son couteau à la main droite. Fort heureusement, le médecin a eu beaucoup de chance et n’a été que superficiellement touché à l’épaule gauche et à l’index gauche", précise le parquet.

Même maîtrisé au sol, Jean ne s’est pas pour autant calmé et a continué de menacer de mort le médecin et l’infirmière. " Il a notamment dit qu’il irait chercher un 9 mm et qu’il reviendrait à l’hôpital pour le tuer." Pour le substitut Brichet, il est évident qu’il s’agit là d’une tentative d’assassinat. " Il avait clairement la volonté de poignarder le médecin et il s’est préparé à ça en se munissant d’un couteau. La préméditation de son geste ne fait pas l’ombre d’un doute." En état de récidive, suite à une condamnation à 4 ans de prison pour extorsion avec arme, rébellion, outrages, menaces, Jean risque gros. Une peine de 6 ans de prison est d’ailleurs requise.

MeBrison, à la défense, plaide une peine de probation autonome avec un suivi psychiatrique jugé indispensable pour son client, consommateur d’alcool et de cannabis depuis ses 12 ans et qui n’a vu que cette solution pour enfin se faire soigner, selon l’avocate. Une requalification en tentative de meurtre est également sollicitée. Jugement le mercredi 20 avril.