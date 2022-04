Éghezée: au chevet de la chaussée romaine, une route vieille de 2000 ans

"Cette voie a deux mille ans et c’est un héritage encore bien visible de cette période importante.Et comme souvent en Wallonie, ce site remarquable est pourtant méconnu et sous-estimé",commente Christian Frébutte, pour l’Agence wallonne du Patrimoine."Et pourtant, c’était l’autoroute de l’époque, à l’origine d’un grand développement économique dans nos régions."

À la fin du Ier siècle avant Jésus-Christ, l’empereur Auguste veut consolider la "romanisation" des Gaules, conquises auparavant par César.De grands axes se dessinent entre les principales cités. "La chaussée romaine a souvent été appelée Bavay-Tongres, les villes importantes reliées.C’est un peu réducteur", précise Christian Frébutte. "On est plutôt sur une voie de 410 kilomètres qui relie Boulogne, port important sur la Manche, et Cologne, en bord du Rhin, limite de l’Empire romain."On parle aussi parfois de chaussée Brunehaut, en référence à une reine franque. "La légende dit qu’elle a été martyrisée par un rival politique, son corps fut attaché à la croupe d’un farouche canasson. Le sillon provoqué par ce curieux attelage aurait dessiné sur le sol l’emprise de la chaussée. Mais cela reste une légende, la chaussée ne se situe pas sur l’aire de pouvoir de la reine Brunehaut."

Déjà des ornières

Les écrits et découvertes archéologiques ont en tout cas pu confirmer l’importance économique de cet axe.Sur certains tronçons, les fouilles ont même mis en évidence des ornières, témoins du trafic de l’époque. Un peu comme sur notre très fréquentée E42… " Naturellement, la chaussée est aussi devenue un lieu d’échanges. On déposait des pierres pour une construction, on repartait avec des produits de la ferme… Et tous les 20 kilomètres, il y a des postes relais qui se sont établis, pour se restaurer et passer la nuit au bout d’une journée de marche.C’est ainsi que des villages un peu plus importants se sont développés et ce fut le cas de Taviers mais aussi de Baudecet(Gembloux) ."

Le plus remarquable, c’est de voir que cette route a traversé les âges, en perdant parfois aussi un peu de superbe au passage. "Il y a eu une tentative de classement à l’Unesco au début des années 2000mais cela a échoué.C’est vrai que cette chaussée n’a pas un profil homogène.Ici, c’est un chemin de remembrement, plus loin c’est toujours une chaussée très fréquentée… Mais cette route a duré parce qu’elle a été initialement bien conçue pour répondre aux besoins des hommes." Même deux mille ans plus tard.