Dinant-Philippeville: des engagements de pompiers volontaires, pour rééquilibrer les effectifs

Pourquoi un nouveau plan? Parce qu’il faut le revoir tous les trois ans mais, cette fois surtout, parce qu’il y a de nouvelles procédures et, notamment, un arrêté royal du 21 octobre 2021 sur l’aide adéquate la plus rapide qui exige qu’il y ait six personnes au départ d’une intervention. Fini d’intervenir à quatre hommes. Tout doit être prêt au 26 mai 2022 pour respecter cet arrêté.

Une révision de l’âge du personnel et des missions a donc dû être étudiée et sera appliquée. Dans la zone Dinaphi, on va donc recruter des volontaires. Des jeunes, a insisté le chef de zone qui a déjà commencé des séances de présentation de la fonction de pompier dans des écoles et qui va continuer. Par poste combien d’hommes va-t-on devoir engager ou promouvoir dans les mois et années qui suivent, selon le cadre?

À Beauraing:de 38, les volontaires devraient passer à 56, y compris les ambulanciers (plus 4), il faudrait donc en recruter 18 (14 caporaux et sapeurs). Les professionnels passeraient à 7 au lieu de 3. Total des hommes: le cadre en prévoit 63, ils seraient à 44 au lieu des 41 actuels.

À Cerfontaine:on devrait passer de 17 volontaires à 55 (avec 34 ambulanciers en plus). On en engagerait 3 (1 sous officier et 2 caporaux-sapeurs). On restera donc à 17, au total.

À Ciney:les volontaires sont à 41 y compris 17 ambulanciers. Le cadre prévoit un total de 57 dont 20 ambulanciers. Il faudrait donc 3 sous-officiers volontaires, 10 caporaux-sapeurs et 3 ambulanciers.

À Clermont:les volontaires sont au nombre de 28, dont 9 ambulanciers, le cadre prévoit 30 volontaires. Il faudrait engager (2 caporaux-sapeurs) au cas où on ouvrirait un poste côté Walcourt ou qu’on renforcerait Philippeville.

ÀCouvin: il y a 41 volontaires dont 3 ambulanciers, il en faudrait, au cadre 59 dont 15 ambulanciers, il faudrait donc en engager 12 et aussi 4 caporaux-sapeurs. Les professionnels sont 8, il en faudrait 9 dont un officier.

ÀDinant, ils sont 93 dont 71 volontaires, y compris 15 ambulanciers et 22 professionnels. Le cadre prévoit un total de 84 personnes dont 14 professionnels. Il faudrait engager 10 ambulanciers et 11 caporaux-sapeurs volontaires et supprimer 2 sous-officiers. Au niveau des professionnels, il faudrait 6 sous-officiers et non 7, 6 caporaux et sapeurs au lieu de 13.

ÀFlorennes, ils sont 33 volontaires dont 25 ambulanciers. Le cadre prévoit 56 volontaires dont 27 ambulanciers (donc 2 en supplément). Il faudrait 7 sous-officiers et 14 caporaux-sapeurs en plus.

ÀGedinne, ils sont 42 dont 39 volontaires et 3 professionnels. Dans le futur, ils devraient être 69 avec 1 officier, 7 sous-officiers et 15 caporaux – sapeurs en plus. Il faut ajouter 4 professionnels. Il faudra donc engager un professionnel et 15 volontaires.

À Philippeville, ils sont 49 volontaires et 7 professionnels, le cadre des volontaires exige 68 volontaires dont 4 ambulanciers et 10 caporaux-sapeurs et 5 sous-officiers en plus et 1 professionnel

ÀRochefort, ils sont 41 dont 38 volontaires et parmi eux 5 ambulanciers volontaires et 3 professionnels. Selon le cadre, il faut 12 volontaires en plus dont 5 ambulanciers, 6 caporaux-sapeurs et 1 sous-officier et 4 professionnels.

ÀVresse-sur-Semois, ils sont 35 dont 15 ambulanciers et 4 professionnels. Le cadre prévoit 47 personnes, dont 4 professionnels au lieu de 2, des caporaux-sapeurs. Au niveau des volontaires, 3 ambulanciers, 3 caporaux-sapeurs et 4 sous-officiers

ÀYvoir, ils sont 61 dont 59 volontaires (dont 18 ambulanciers) et 2 professionnels. Selon le cadre, il faut 68 hommes, dont 1 officier volontaire en moins, mais 8 caporaux-sapeurs volontaires en plus de même que 2 ambulanciers et 5 professionnels dont 1 officier et 1 sous-officier et 3 caporaux-sapeurs.