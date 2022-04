Des Ukrainiens dans les appartements que la Province de Namur possède à Middelkerke?

On les a entendus plaider avec passion, il y a une dizaine de jours, en réunion du conseil, afin que d’urgence, l’institution provinciale mette des logements à disposition de réfugiés de guerre ukrainiens. Dans des chalets touristiques à Chevetogne et dans des appartements de Middelkerke que possède et gère l’ASBL dont il est question plus haut, dans le giron provincial puisque présidée par le député Richard Fournaux (MR) et gérée au quotidien par le chef de cabinet de ce dernier, Xavier Mullens.

Débat un brin forcé

En amont de cette réunion du conseil, nous explique Jean-Marie Cheffert, il avait mis cette idée sur la table. Les siens, dans la majorité, c’est lui qui le dit,"me renvoyant à mes chères études". Du coup, il est intervenu en conseil, Étienne Bertrand embrayant dans le même sens. Et les deux de réclamer que l’on se penche vraiment et le plus vite possible sur une potentielle offre de logements, les détournant momentanément de leur vocation touristique.

À la guerre comme à la guerre. Face à ce tir groupé, la députée Lazaron a notamment argué que la vraie question, la seule, ce n’est pas "que veut-on faire?", mais "que sait-on faire?".

Fournaux, lors du même conseil, a souligné la nécessité de demander leur avis aux administrateurs de l’ASBL propriétaire d’une trentaine d’appartements à la côte belge. D’où la réunion du conseil d’administration, il y a quelques jours, et la "mise à l’étude" (quelque peu forcée) de cette possibilité.

Contact avec Dedecker

À propos de Middelkerke, raconte le chef de groupe MR Cheffert, il y a eu une incompréhension au départ. Il ne s’agit pas d’envoyer en Flandre des Ukrainiens qui débarquent en province de Namur, mais bien de proposer à la Commune de Middelkerke la mise à disposition éventuelle de quelques appartements pour les exilés qui arrivent là-bas.

Voilà pourquoi le député Fournaux, dans la foulée du conseil, a appelé le bourgmestre local Jean-Marie Dedecker. La réponse de ce dernier, relatée par le Dinantais:"Il m’a dit que pour deux ou trois mois, ça ne suffit pas. Lui estime que le minimum ce serait un an. Cela va revenir au conseil d’administration de l’ASBL, puis au collège provincial".

Si le pas était franchi, il faudrait voir pour combien d’appartements, avec quelle intervention locale pour les loyers. Au sein de l’ASBL, face à cette proposition pressante, on fait les comptes. Il faudra aussi, le cas échéant, contacter ceux qui ont réservé un logement et leur suggérer d’y renoncer pour cause de force majeure. Tout cela a été discuté en conseil, les zélateurs d’un choix de solidarité radical étant des figures de proue des deux grands partis de la majorité (lire par ailleurs).

Pas évident.À Chevetogne, on a certes déjà accueilli des réfugiés, en hiver, mais ici, la saison commence à peine.