Ciney: déjà deux classes de français pour les réfugiés ukrainiens

David est arrivé à Ciney avec sa femme et ses quatre enfants le 8 mars dernier. Il provient de la ville de Dnipro, au sud-est de l’Ukraine, situé à 500 km environ de Kiev. Aujourd’hui, la famille est installée à Achêne.

S’il a décidé de suivre les cours proposés par la maison citoyenne, c’est avant tout pour se débrouiller dans la vie de tous les jours."Je sais comment dire bonjour, au revoir, merci beaucoup", dit-il avec un accent déjà estompé."Avec eux, on fait du dépannage. C’est une autre dynamique que dans les autres cours de FLE parce qu’eux après, ce qu’ils veulent, c’est retourner chez eux", indique Hervé Henrion, l’un des professeurs de FLE assigné ce jour-là.

La leçon du jour est peu compliquée. David et les autres apprennent les jours de la semaine, les mois, les années et les chiffres du calendrier."Ça dépend des professeurs et de si on fait bien nos devoirs à la maison", précise-t-il. Même s’il n’y a pas de devoirs à proprement parler, c’est important pour lui de s’entraîner seul de son côté.

Hervé Henrion, professeur retraité de l’institut Saint-Joseph, a pour technique de systématiser l’apprentissage. "Je répète toujours la même chose, ils ne doivent quasiment pas prendre de notes", explique-t-il. Et puis parfois, quand ça devient trop compliqué pour se faire comprendre, ils trichent un peu. Comme Daria, jeune fille d’une vingtaine d’années, étudiante ingénieure."Faut-il retenir ces dates?", demande-t-elle à l’enseignant à l’aide de son traducteur vocal Google."Non, il ne faut pas", répond-il en français. Les autres semblent plus timides et préfèrent se poser des questions entre eux.

L’apprentissage ne se fait pas de la même façon pour tout le monde. D’une part, toutes les catégories d’âge sont représentées dans la classe. D’autre part, certains maitrisent déjà l’anglais et donc notre alphabet, d’autres pas.

Bientôt, une 3e classe ouvrira car une dizaine de personnes sont toujours en attente de suivre des cours. La coordinatrice de la Maison citoyenne, Séverine Palm, est toujours à la recherche d’un professeur.