Les vignerons namurois craignent les gelées d’avril

"En ce qui nous concerne, c’est trop tôt pour avoir des soucis, réagit Jean-François Baele, au Domaine du Ry d’Argent, à Bovesse.Le cépage le plus sensible est le chardonnay, dont le débourrement est plus avancé. On en a un peu. Mais le reste, ce sont des cépages interspécifiques, qui ne sont pas du tout avancés."

Au Domaine du Chenoy, à Emines, Jean-Bernard Despatures observe aussi un bourgeonnement très limité."On a été soulagé que le beau temps s’arrête!"s’exclame-t-il. Car sa poursuite aurait favorisé le développement de la vigne, ce qui l’aurait exposée bien davantage en cas de gelée deux ou trois semaines plus tard.

"Difficile à dire s’il y a des dommages quelques heures après le coup de gelée, indique pour sa part Vanessa Vaxelaire, au Château de Bioul.Mais il n’y a pratiquement pas de débourrage. Jusqu’à -5°, ça va. Or, on n’a eu que -3, -4°. On n’est pas inquiets."

Pas gagné

Cela ne signifie pas que tout danger est écarté… Car, expliquent les vignerons, les gelées menaçantes sont de plus en plus fréquentes. Notamment parce que les périodes chaudes, en février et mars, parfois longues, donnent le signal de départ à la montée de la sève."Depuis 2015, il y a seulement deux années sans gelée dommageable", explique encore Vanessa Vaxelaire.

Cela l’a menée à se doter d’une panoplie de moyens pour limiter ces gelées, notamment des éoliennes spécifiques qui brassent l’air. Au Chenoy, on opte pour la taille tardive qui retarde le bourgeonnement. On recourt aussi brûleurs au gaz qui réchauffent l’air environnant dans les zones les plus gélives.

Domaine privilégié

A côté d’eux, le Château Bon Baron, à Sorinnes, fait figure de privilégié."En vingt ans, on n’a jamais subi la gelée, confie Jeanette Van Der Steen.On n’a d’ailleurs pas de dispositif contre le gel: on veille juste à ce que l’herbe entre les vignes soit rase afin de ne pas retenir le froid dans le vignoble."

L’explication de cet avantage est double. D’abord, le sol argileux et limoneux, plus lourd, met plus de temps à se réchauffer et ralentit ainsi le débourrement. D’autre part, le vignoble est situé en légère pente, vers la Meuse."L’air froid, plus lourd, va vers le bas, et cet air froid se mélange à la condensation de la Meuse, ce qui fait gagner un ou deux degrés."

Une chance. Mais Jeanette Van Der Steen se garde bien d’être triomphaliste: »On touche du bois, car les extrêmes sont de plus en plus fréquents avec le changement climatique. »