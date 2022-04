La bibliothèque de Salzinnes entame un nouveau chapitre

De la BD au roman policier

En raison d’un manque d’espace pour accueillir l’entièreté de son catalogue, la bibliothèque a dû se séparer de plus de 6000 livres lors d’une distribution publique. Soit près de la moitié des titres dont elle disposait. Une liquidation qui a rencontré un beau succès puisque, malgré la vétusté de certains d’entre eux, tous les livres ont trouvé acquéreur en une demi-heure. Les nouveaux rayons du local continuent toutefois de proposer une offre très large aux lecteurs."Nous disposons de collections assez complètes en bande dessinée, notre spécialisation", souligne Marc Gilson. En plus des milliers de BD, plusieurs centaines de romans policiers et quelques nouveautés sont aussi proposés aux bibliophiles.

Fréquentation en hausse

Depuis sa réouverture, la bibliothèque de Salzinnes rencontre déjà un nouvel engouement auprès de la population locale."Sur une heure d’ouverture, il peut y avoir jusqu’à vingt personnes sur place. Ce qui est une forte augmentation", observe Marc Gilson. En raison de ce succès, les six bénévoles de l’établissement n’excluent pas la possibilité d’étendre leurs jours d’ouverture au-delà du mercredi et dimanche. " Lors d’une prochaine assemblée générale, nous évoquerons la possibilité de nouvelles plages horaires car nous sommes un peu victimes de notre succès",reconnaît le président et trésorier de l’ASBL. L’équipe recherche aussi de nouveaux volontaires pour encadrer la bibliothèque et ainsi optimiser son accueil. Preuve que le livre a encore un bel avenir devant lui auprès du public.