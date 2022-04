Jambes : licenciement au Lidl, un accord trouvé

Chez Lidl, on ne plaisante pas avec le respect des procédures. Il est interdit de se servir dans les réserves même… quand le produit est périmé. La direction lui reproche donc un vol. Ni plus, ni moins."Oui, c’est incroyable. D’autant que la travailleuse a remis un certificat du médecin. Celui-ci atteste qu’elle est victime de chutes de tension liées à un traitement médical.Elle ne se sentait pas bien ce jour-là et a donc mangé un biscuit qui se trouvait dans la réserve."Mais lors de son audition, avant d’être licenciée, la travailleuse n’a pas signalé ce détail ô combien important à la direction de Lidl."Elle n’y a pas pensé", ajoute le délégué permanent Setca. Si les syndicats ont décidé de défendre cette personne, c’est aussi parce que son dossier est vierge."Elle n’a jamais reçu d’avertissement! Personne ne comprend ce licenciement. La travailleuse ne demande qu’une chose: récupérer son travail. Rien de plus.Et elle tient aussi à son image, ce n’est pas une voleuse."

Un accord trouvé

Le blocage du magasin a pris fin dans la matinée, dès que la direction a accepté de rencontrer les syndicats. "Nous avons discuté et rappelé la raison pour laquelle cette dame s’est servie dans la réserve. Si la direction campe sur ses positions, nous reprendrons le blocage."

Finalement, la direction a accepté de revoir sa position. Un accord a été trouvé en fin de journée. »La travailleuse ne retrouvera pas son poste mais, en contrepartie, elle a accepté une offre dont les termes sont confidentiels. Il ne sera pas non plus inscrit qu’elle a été licenciée pour faute grave. »Un compromis a donc été trouvé et le travail peut reprendre dans la sérénité mardi.