Cortil-Wodon, une avocate au tableau pour une leçon sur les réfugiés

Sa pratique l’expose donc à des foules de témoignages et de récits où s’entremêlent la violence et la beauté du monde, faits des horreurs du parcours migratoire et de l’éclat discret de la générosité et la solidarité de certains envers ces migrants. Ce vendredi, elle est venue partager ces réalités dans les classes de 5eet 6eprimaire de l’école Saint-Martin à Cortil-Wodon. Cette rencontre est le fruit des questionnements de la part des écoliers face à l’actualité.

La guerre, un sujet d’école

La guerre qui ravage des familles à moins de 2000 kilomètres de la quiétude hesbignonne accouche d’angoisses, de craintes et d’interrogations parmi ces enfants."Ils se posent les mêmes questions que leurs parents. Est-ce que la guerre va arriver ici? Et la bombe nucléaire? Est-ce le début de la troisième guerre mondiale?"raconte Mme Sandy, institutrice en 5eprimaire.

Les institutrices ont d’abord répondu aux craintes des élèves par des cours d’Histoire et la vulgarisation de la géopolitique. La guerre froide, la chute de l’URSS, l’OTAN, la renaissance de la Russie, autant de faits pour aider ces jeunes écoliers à comprendre l’origine de cette violence.

Mais il y a 15 jours, Igor (prénom d’emprunt) rejoignait la classe de 6eprimaire de l’école de Cortil-Wodon.

Ce jeune Ukrainien est arrivé timoré sur le sol belge, accompagné de sa sœur, sa maman et son chien, avec l’expérience de l’exil et dans un univers campagnard, linguistique et culturel aux antipodes de sa ville natale et sidérurgique au nord-ouest de la Crimée, Kryvyï Rih.

Son arrivée et sa rencontre ont enrichi l’envie des élèves d’en savoir plus: c’est quoi un réfugié, quels sont ses droits?"Aussi l’égalité entre les migrants. Une élève ne comprend pas pourquoi on accueille à l’école et à la maison des Ukrainiens, et trouve cela très bien de le faire, mais pas des Afghans ou encore des Syriens, qui fuient aussi la guerre et la violence"ajoute Mme Catherine, institutrice en 6eprimaire. Pour y répondre, les institutrices se sont tournées vers leur carnet d’adresses et la sœur d’une écolière, Juliette Richir."C’est une première pour moi, c’est nécessaire. C’est défendre notre pratique que de sensibiliser à la réalité du parcours migratoire en Belgique"insiste l’avocate.

Accueillir, c’est légal

L’accueil d’un demandeur d’asile n’est aujourd’hui pas le même pour un Afghan et un Ukrainien."Cette différence de traitement fait gronder dans les centres d’hébergements, et aussi dans le secteur associatif"souffle Juliette Richir, avant l’animation.

À la question d’un élève sur ces différences, l’avocate contextualise le rôle politique, mais également citoyen."La loi autorise quiconque à héberger un demandeur d’asile, quelle que soit sa nationalité. Si une famille veut héberger un Érythréen ou un Afghan, elle a le droit. C’est vrai qu’il y a eu plus de communication avec les réfugiés ukrainiens."

L’animation de l’avocate a migré d’une discipline à l’autre. De l’écoute de langues que sont le Pachtou, l’Arménien, l’Albanais à la représentation d’un migrant par le dessin, en passant par l’apprentissage des écueils masqués derrière les mots pièges que sont "émigré", "réfugié", "immigré", "demandeur d’asile", "migrants".

Et puis, en toile de fond, le partage des témoignages des clients de l’avocate. Notamment celui de Majid, 13 ans et orphelin, qui a voyagé deux ans entre la Somalie et Bruxelles. Ou celui de ces adolescents afghans, devenus adultes malgré eux au fil des difficultés de la route et renvoyés de manière presque arbitraire dans un pays natal de tous les dangers dès leur 18 ans.

Autant de récits et d’histoires qui parlent à ces jeunes écoliers, concernés dans leur famille, leur histoire intime ou leur école par ce mouvement de l’Homme, aussi singulier que millénaire, qu’est la migration.