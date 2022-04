À Dinant, la police judiciaire fédérale ne passera pas l’été

Un résultat de la réorganisation des arrondissements judiciaires, ceux de Namur et de Dinant, en quelque sorte de leur "fusion". Très bientôt doublée d’une centralisation dans la ville capitale en ce qui concerne la PJF et une autre branche de la police fédérale qui travaille en coordination avec cette dernière pour des tâches spécifiques, la DCA (Direction de Coordination et d’Appui). Si à la PJF, on se charge du travail d’enquêtes (notamment sur les crimes les plus graves), la DCA a un rôle d’appui notamment au bénéfice des zones de police, par exemple pour l’encadrement de manifestations ou de matches à risques. La PJF est dirigée par un directeur judiciaire (Dirjud), la DCA par un directeur coordinateur (Dirco).

D’un plan à l’autre, avant le suivant

Il fut un temps, avant la réforme des arrondissements, où on imaginait la création d’une nouvelle base pour la PJF, àDinant.Dans l’ancienne caserne d’Anseremme. De très beaux plans avaient été imaginés au sein de la Régie des Bâtiments (gestionnaire des immeubles de l’État). Mais tout est resté sur papier. Car ça coûtait deux fois trop cher, commente un observateur policier. Et comme en plus, la réflexion sur un regroupement général avait commencé, le projet anseremmois a coulé. Un autre faisant surface: tout le monde à l’ancien district de gendarmerie d’Erpent (Namur).C’était annoncé pour 2022 aux responsables provinciaux de la police fédérale. Nous sommes en 2022, et rien n’a été aménagé à Erpent. L’inquiétude policière s’est évidemment manifestée avant cette échéance non tenue, car il y a de sacrés travaux à réaliser. Elle s’est renforcée quand un nouveau délai est sorti de la boîte à surprises: 2028. Comme ça part dans tous les sens depuis longtemps, le regroupement va se faire sur les deux sites actuels de la PJF, à Namur. Avant les grandes vacances nous dit-on. Les grandes vacances de cette année. On vérifiera quand même d’ici quelques semaines si cela se confirme. On n’est jamais trop prudent.