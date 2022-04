Un cycliste perd la vie dans un accident à Emptinne

Dimanche, vers 10h30, un accident mortel impliquant un cycliste et une voiture s’est produit, sur le territoire d’Emptinne (Hamois), au carrefour des routes menant, à Champion et Skeuvre (Natoye) et de la route Ciney-Andenne. Le cycliste, originaire de Héron, qui venait de Champion, est entré en collision avec une voiture conduite par un habitant de Viroinval. Le choc a été mortel. A leur arrivée, les secours n’ont rien pu faire. La police de Condroz-Famenne a pris les premières mesures en attendant l’arrivée de l’expert désigné par le parquet. Le dépanneur Pirlot, d’Achêne est descendu sur place.