Province de Namur: le prix du tarmac flambe de manière «catastrophique»

ÀDinant, l’échevin des Travaux Robert Closset ne dit pas autre chose. Il utilise les mêmes mots:"Ça va être catastrophique".Réaction à chaud alors que le directeur des travaux de la Ville vient d’être prévenu et l’alertedes conséquences pour les chantiers et les finances communales.

Le problème, c’est que les entités locales sont engagées dans des PIC, "Programmes d’Investissements Communaux" subsidiés par la Région wallonne, et programmés pour plusieurs années. Une fois que les investissements dans la réfection de routes ont été approuvés par le pouvoir subsidiant, jusqu’à preuve du contraire car la règle est actuellement celle-là, on travaille sur base d’enveloppes fermées. Avec un prix que les centrales à tarmac ont été contraintes de doubler, ça ne va pas le faire, voilà la première conclusion de l’échevin Closset."On a budgété 3,5 millions pour les routes, dont deux millions pour la réfection de Bouvignes, village gravement touché par un coup d’eau, l’été dernier. On doit discuter de la première modification budgétaire dans 15 jours, ça va poser d’immenses problèmes. Beaucoup de projets risquent de ne pas aboutir. On ne sait vraiment pas comment ça va aller".

Une tuile de plus

À Beauraing, l’échevin Dury voit cette très mauvaise nouvelle comme une tuile supplémentaire pour les Communes:"L’augmentation des prix dans la construction est telle que pour un bâtiment destiné à l’extrascolaire, on avait prévu 1,4 million d’euros dans le cahier des charges. La seule offre reçue dépasse les deux millions. On va quand même faire le bâtiment, sinon on perd le subside, mais on va diminuer sa surface".

Et voici qu’avec la flambée du prix du tarmac, ce sont les travaux routiers qui vont être impactés. Dans quelle mesure? On le lira par ailleurs, le directeur de l’intercommunale Inasep explique que c’est à l’analyse, complexe. Mais lui aussi de le dire, la situation est inédite.