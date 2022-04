Profondeville: une proposition d’investissement dans un autre monde (photos)

Il est 10 heures, et le grand public est convié à une visite des lieux avec ceux qui ont la ferme (!) intention de les faire revivre. Les bâtiments sont vides depuis un moment, la propriété est en indivision entre six frères et sœurs de la famille Bouchat, donc aucun n’est actif dans le monde agricole. Voilà qui arrange six candidats au lancement d’une exploitation "collective", citoyenne. Ils recherchaient depuis un moment un lieu où développer leurs activités, pour l’instant menées au sein de la coopérative "Les Jardins d’Arthey", à Rhisnes (La Bruyère), depuis six ans.

Une première expérience forgée en matière de gestion et de "vivre ensemble" explique Loïc, l’un des fermiers de Rhisnes prêt à émigrer à Arbre, pour voir plus grand, bien plus grand.Dans la périphérie namuroise, l’espace disponible n’est que de quelques hectares, le contrat avec le propriétaire n’est en sus que précaire.

Une ferme, une vraie

Les six acteurs de l’expérience rhisnoise ont cherché une ferme, une vraie, pour déployer leurs ambitions autant citoyennes qu’agricoles.Ils ont découvert cette ancienne exploitation isolée à Arbre. Coup de foudre. Et discussion avec les propriétaires, visiblement séduits par la perpétuation possible du métier de leurs ancêtres, avec une vision très moderne.L’une des guides de la visite en des terres dont ne disposent pas encore les futurs exploitants (rien n’est fait) souligne la radicalité rafraîchissante de la démarche: ici, on fera " de l’agro-écologie, au minimum bio, en fonctionnant en circuits courts". C’est Floriane Heyden qui parle. Elle se chargera de l’organisation générale, les cinq autres partenaires produiront légumes, fromages de chèvre, champignons, céréales.On parle bien de production de matières premières et de leur transformation.

Voilà, y’a plus qu’à… rassembler un peu plus d’1,8 million d’euros. Le système imaginé: un appel à l’achat de parts de la coopérative "Terre-en-vue" (100 euros la part) ou tout simplement des dons.

On y gagne quoi, en investissant?Rien de particulier, sauf le plaisir et la satisfaction de faire revivre une exploitation, de promouvoir de nouvelles formes de production, de rendre de la vie à nos campagnes. Des animations seront régulièrement organisées sur place. En quelque sorte, il s’agit de mettre des sous dans la perspective d’un autre monde. Fou? Ce sont peut-être ceux qui le croient qui déraillent totalement.

Ce samedi (lire ci-dessous), c’était la première visite de la ferme.Il y en aura tous les week-ends, jusqu’à la fin mai.Le compteur des euros a commencé à tourner.