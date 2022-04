Sécurité routière dès 9 ans

Les voiries mises à mal par la croissance des racines des arbres seront réparées et le circuit d’apprentissage du code de la route sera réaménagé avec de nouveaux dispositifs comme un carrefour à feu tricolore, un rond-point avec bande cyclable, un passage à niveau, etc. Cet aménagement est réalisé en concertation avec la police locale de Namur qui utilise ce circuit hors des périodes d’ouverture du site pour des initiations à la sécurité routière à destination des écoles. Les agents Arnaud Bouchez et Jean-Michel Deloyer sont notamment chargés de dispenser les bases théoriques du code de la route aux écoles de la 1reà la 6eprimaire qui le souhaitent. " On les met en pratique avec les 5eet les 6e, soit des enfants de 9 à 12 ans. On va peut-être ouvrir aux 4eaussi, expliquent-ils. C’est important de faire passer le message de la sécurité routière dès le plus jeune âge." Sur l’année 2017-2018 par exemple, 21 écoles, soit près de 1000 élèves, ont appris les bases du code de la route.