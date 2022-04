Floreffe : Un module pour sensibiliser les élèves aux premiers soins

Une des premières séances est consacrée à l’appel des services de secours. " Un apprentissage primordial. L’enfant doit s’exprimer clairement et calmement en se présentant, en indiquant le lieu précis de l’accident, en donnant des précisions sur le nombre de victimes, leur état et le type d’accident."

L’objectif principal de l’animation est que les enfants construisent des savoirs au sens large dans le domaine des premiers secours.

Ces premiers secours sont les réflexes et les gestes de premiers soins qui permettent d’éviter l’aggravation de la situation et de l’état de la victime. Par principe, les premiers secours doivent être applicables dans n’importe quelle situation, sur n’importe quelle victime par n’importe qui.

La séance du jour: comment intervenir en cas de crampe. Un élève prend place et simule une chute en raison d’une crampe. Il se plaint de douleurs, au mollet.

L’animatrice distribue les rôles: outre la victime, elle désigne un benjamin secouriste qui dispose d’une trousse de secours, d’un téléphone, et un témoin. Les autres enfants observent l’intervention. Il faut rassurer et réconforter la victime, lui conseiller de boire de l’eau surtout après un effort physique, lui proposer de masser doucement son muscle.

Après l’exercice, place au débriefing. Chacun peut s’exprimer. Le but: rectifier les idées reçues, construire l’intervention idéale, dégager les points à retenir. En fin de module, les élèves auront acquis diverses compétences: préserver leur sécurité et appeler à l’aide face à une situation inhabituelle, appeler correctement le 112 et porter les premiers soins à la victime s’ils s’en sentent capables.

Et pour motiver les participants à acquérir le plus de compétences possible, il y a le brevet qui sera remis lors de la dernière séance.