Créés en 2016 par l’Agence de Développement Local de la commune (ADL), ils entament leur 6eédition.

Le premier événement fut particulier puisqu’il s’est tenu à la Maison de la Ruralité de Bioul, avec la projection d’un film dans le cadre du Festival à Travers Champs. En alternance donc avec Bioul, le prochain Vendredi se déroulera le 15 avril (3evendredi du mois) dans cette entité avec un vide dressing à la maison rurale en prime.

Pour ce qui est de ce vendredi, 16 participants locaux se partageront l’espace. Ceux-ci ont rigoureusement été choisis par l’ADL. " Les marchands sont triés sur le volet, on n’accepte pas tout le monde. Les cuberdons, par exemple, ne sont pas assez locaux car ils viennent de Liège. L’idée c’est que l’ensemble des producteurs soient dans un rayon de 20 km", explique Nicolas de Beurme, en charge de l’événement.

Outils de jardinage locaux

Du côté des produits de bouche, seront présents la bergerie d’Émilie, la Ferme la Campagne de Beauraing, les Délices du Potager d’Hastière, la Ferme de Grange, le Pachi d’Angèle de Morville, les thés Bei Cha, la Fromagerie de Sommière, l’Escargotière de Warnant, le Fumet des Ardennes, les Tartes au café d’Yvoir, le Verger de la Molignée (lire par ailleurs), les Verres du Terroir et l’Ô-Thentique, petite nouveauté, pour les olives et les tapenades. Du côté des artisans, il y aura les savons et cosmétiques Rebelle de Nature d’Anhée, les bijoux Bohème Créations de Bioul et, nouveauté encore, Micro-Pousses, spécialisé dans les outils de jardinage pour le maraîchage et l’agriculture urbaine.

Les Scouts Marins d’Anhée vous serviront quant à eux au bar dans la joie et la bonne humeur.

Revenir au marché

Si le temps n’est pas de la partie, l’envie de se retrouver sera définitivement là pour rattraper le coup.

Des tonnelles abriteront les participants et les visiteurs désireux de s’attarder sur le marché. Si certains producteurs ont quitté le navire, d’autres sont bien vite venus les remplacer et n’attendent qu’à accueillir les chalands du village ou ceux de passage.

" Les marchés de produits locaux se sont multipliés ces dernières années bien que les marchés en France fonctionnent mieux que chez nous. Il y a encore du travail à faire pour que les gens viennent sur la place du village. Quand il fait beau ça va mieux mais ça reste un travail difficile", reconnaît Nicolas de Beurme.

Un concours Facebook a été lancé sur la page de l’ADL pour tenter de remporter un chèque terroir de 20€. Le gagnant sera tiré au sort le soir-même. Ne tardez plus!