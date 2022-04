Isoleur, un job à part entière

Au Forem, les stagiaires en isolation vont évidemment apprendre à manipuler et à placer tous les types d’isolants, qu’il s’agisse de laine de bois, d’herbe, de verre, minérale, de panneaux PU, d’ouate de cellulose ou encore d’EPS. " On leur apprend à utiliser le bon isolant, au bon endroit. Dans ce domaine, on ne fait pas n’importe quoi. Sous peine d’avoir de mauvaises surprises (Ndlr: comme des ponts thermiques ou de la condensation)."

Les stagiaires apprendront également à réaliser une étanchéité parfaite à l’air, à calculer l’épaisseur d’isolant nécessaire, à comprendre un certificat énergétique,…

La formation en isolation peut accueillir jusqu’à huit stagiaires. " Mais nous ne sommes que six pour l’instant. C’est assez difficile d’avoir des gens. C’est un métier qui n’est pas facile, avec des contraintes horaires et une certaine pénibilité. Mais qui n’est surtout pas assez valorisé. Il convient à la fois aux femmes et aux hommes. Il y a un travail à réaliser chez les jeunes."