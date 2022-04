Éoliennes de Celles et Foy: avis favorable

Le principal enjeu du pôle, rappelons-le, est d’avoir une vision plus globale de l’aménagement sur la commune, en regroupant l’ensemble des agents des Services Techniques et de l’Urbanisme.

Le Pôle avait reçu le dossier, le 10 février 2022. Il avait 60 jours pour remettre un avis. Qu’y lit-on? Que ces engins, on le savait, sont en zone agricole, entre Liroux, Foy-Notre-Dame et Celles, le long de la route Charlemagne.

Une éolienne est sur Dinant, les deux autres sur Houyet. L’avis du Pôle " est favorable pour autant que le statut de plus beau village de Wallonie attribué à Celles soit réservé, que l’orme repris au sein des arbres à abattre, route de Foy-Notre-dame soit maintenu et que toute atteinte à l’ancienne voie romaine soit préalablement validée du point de vue archéologique." Il estime que ce projet se justifie pour quatre raisons: il s’implante au sein d’un site présentant un bon potentiel venteux, il suit un tige typique du paysage du Condroz, permettant de s’inscrire et de renforcer la structure topographique locale, il se localise en alignement régulier par rapport à l’axe de la route Charlemagne. L’éolienne n°3 s’implante à proximité de l’E411. Le Pôle considère que ce projet participe au regroupement des infrastructures. Il constate et regrette que le projet implique l’abattage d’arbres, route de Foy-Notre-Dame dont un orme de qualité paysagère sous réserve de son état sanitaire. Il aurait souhaité la réalisation d’une analyse de l’impact paysager de cet abattage ainsi que l’étude d’une alternative de la recommandation de plantation de feuillus à l’endroit même de l’abattage. Il remarque que le projet s’inscrit en dérogation au plan de secteur. Il conviendra de s’assurer que les conditions d’obtention de cette dérogation soient remplies. Le Pôle regrette aussi l’absence de prises de vue et de photomontage depuis l’E411, notamment depuis le sud où le champ éolien sera dominant.