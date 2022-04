Église Saint-Symphorien: un dernier sauvetage avant l’inéluctable démolition?

Cependant, certains éléments intégrés à la structure même de l’église sont impossibles à déplacer."Ils mériteraient pourtant que l’on y accorde une attention particulière parce que ce sont des témoignages de l’histoire locale", confie notre interlocuteur. C’est le cas des confessionnaux en marbre, typiques du style art déco des années 30, des vitraux réalisés par l’artiste Louis-Marie Londot et surtout des pierres tombales encastrées dans un mur.

Autant de vestiges qui sont voués à disparaître dans le cas d’une démolition de Saint-Symphorien. Un scénario des plus plausibles au vu de l’état des lieux. Si les voies des potentiels promoteurs sont impénétrables à ce stade, il y a fort à parier que ceux-ci choisissent la solution la plus radicale.

De son côté, la Ville, propriétaire, est catégorique."On ne prendra pas l’enlèvement et le stockage des pièces à notre charge. D’autant qu’il n’y a rien de classé", explique l’échevin namurois en charge du Patrimoine et des Cultes, Tanguy Auspert (Les Engagés). Ce dernier précise néanmoins que des contacts ont été pris avec l’Agence wallonne du patrimoine (Awap) pour une éventuelle conservation des dernières reliques."Mais je n’ai pas encore de réponse."Tanguy Auspert ajoute que la Ville est encline à jouer les intermédiaires. "Le plus facile, ce sera de contacter l’acheteur pour voir ce qu’il est possible de faire. On peut les mettre en relation."

Estimation: 520000 €

Saint-Symphorien, dont la surface constructible excède les 13 ares, suscite déjà les convoitises."On a eu des coups de fil", dit l’échevin. La construction de nouveaux logements semble une reconversion quasiment inéluctable."Peut-être avec des bureaux, ou avec des commerces",suppute Tanguy Auspert.Seule contrainte pour l’acquéreur, son projet immobilier devra intégrer une dimension communautaire, comme l’exige le plan de secteur. La vente d’un appartement ou sa mise en gestion au Foyer Jambois ou à une agence immobilière sociale suffirait à rentrer dans les clous.

Cela devrait en tout cas s’accélérer très prochainement. Le conseil communal a acté, mardi soir, l’acquisition de la dernière parcelle du parvis qui lui manquait. Elle peut envisager la mise en vente du site dans sa globalité. C’est le Comité d’acquisition, structure wallonne qui épaule les communes dans leurs opérations immobilières, qui gérera les tractations. L’église Saint-Symphorien est estimée à 520000 €.