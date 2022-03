Un jeune homme arrêté avec des stupéfiants dans sa voiture après une course-poursuite

L’homme était au volant d’une voiture accompagné d’une femme âgée de 22 ans, vers 15h dans le centre de Gembloux, lorsqu’il a été repéré par la police. Son véhicule n’avait pas de plaques d’immatriculation officielles. Lorsque les policiers ont voulu l’intercepter, il a pris la fuite et a filé à toute allure dans les rues de l’entité prenant des rues en sens interdit et des ronds-points à contre-sens.Il a continué rue Lucien Petit où, pas de chance pour lui, il y avait des travaux et un camion qui bloquait la circulation.Les deux occupants ont alors pris la fuite à pied. Les policiers ont couru après eux et les ont finalement appréhendés.