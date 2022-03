Tous mobilisés pour le Projet d’accueil des Castors

Pour accompagner la dynamique de groupe, trois mascottes castors, baptisés Léonore, Victor et Igor, sont venues motiver et inspirer la Team. Pour Achille Verschoren, le directeur, le leitmotiv de la journée était:"On cogite, on échange, on se pose, on réfléchit, on discute, on ajuste, on crée. pour que les enfants vivent des vacances mémorables chez les Castors".

Pour accompagner la journée, titiller, pousser la réflexion, l’ASBL Coala, ce qui signifie Centre d’Organisation et d’Animation de Loisirs Actifs, a pris part à cette journée de préparatifs et n’a pas ménagé son entrain pour partager son enthousiasme.

Le tandem Coala-Castor a très bien fonctionné et les échanges ont été riches et profitables. De toute cette belle journée, il résulte la création d’outils pour permettre à chacun, enfant, parent et animateur de découvrir et s’approprier le Projet d’accueil et ainsi préparer et vivre des vacances remplies d’amusement, de découverte, de nature, de détente.

Une prochaine journée de rencontre est prévue en mai, pour poursuivre la réflexion en équipe. Encore de belles aventures pour continuer à développer la success-story des Castors – centre de vacances. Comment rejoindre les Castors? Pour les parents, les enfants, les animateurs, les volontaires:www.castor.beou par e-mail:info@castor.be.