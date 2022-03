Action sud s’associe au Légendaire, centre d’interprétation des légendes populaires installé à Olloy-sur-Viroin, pour organiser le lancement de saison de ce dernier.

Ce samedi 2 avril à 10h30, au départ de la salle Patria d’Olloy,Bagad Arduinndéambulera dans les rues du village pour rejoindre la gare, le lieu où le Centre du Légendaire a pris ses quartiers. Le Bagad Arduinn compte aujourd’hui une trentaine de musiciens ardennais français et belges. La Cornemuse écossaise est au cœur du bagad. Le répertoire reprend des morceaux traditionnels venus de tous les horizons, et des compositions originales, dont la plupart font référence au riche patrimoine légendaire ardennais.

Suite au succès du premier concert duNew Variety Orchestraen janvier, une date supplémentaire a été ajoutée ledimanche 3 avril à 15hau Centre culturel Action-Sud. Toujours un événement très festif.

Ça va rocker lemercredi 13 avril à 15hgrâce au groupeChilly Pom Pom Pee. Au départ d’un vieux grimoire retrouvé dans une malle ayant appartenu au grand-père de l’un d’eux, les quatre musiciens proposent un voyage du blues rural de Robert Johnson vers le rock’n’roll d’Elvis Presley, des Beatles aux Sex Pistols jusqu’à la new wave et la musique électro.

Dans le cadre des Zakoustic’s, le compositeur et multi-instrumentisteManuel Hermia et la violoncelliste Sigrid Vandenbogaerdese produiront ledimanche 24 avril à 11hau Château de Nismes.

Sigrid Vandenbogaerde présentera son projet "Fluid Suites for cello". Manuel a écrit pour elle des Fluid Suites à partir de rajazz, des gammes aux parfums indiens, ramenées dans une approche contemporaine et une esthétique classique

Manuel Hermia proposera ensuite une partie solo entre la musique indienne, arabe, jazz et contemporaine, puis, les deux artistes se rejoindront pour deux compositions ludiques.

Enfin, lejeudi 28 avril à 19h30, la dernière séance de Ciné-Plaisir proposera un voyage culinaire et gourmand avec le film"Welcome".À Calais, Bilal, jeune migrant kurde sans-papier, a le projet de se rendre à la nage en Angleterre afin de retrouver sa petite amie… suivi d’une dégustation surprise sur le thème de la cuisine du monde. Les plats seront préparés par plusieurs duos composés de résidents du Centre Fedasil de Couvin et de citoyens de Viroinval.

Infos et réservations: 060/31 01 60 – billetterie@action-sud.be