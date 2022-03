En termes économiques, les indexations vont exercer une influence sur le budget. De plus l’absence prolongée de la présidente, pour cause de maladie, va elle aussi avoir des conséquences financières. En outre, la directrice générale va prendre sa retraite. Il y a aussi du changement dans les points APE, et pas dans le bon sens.

On peut dès lors s’attendre à une augmentation de demandes du RIS. Peut-être une dizaine.Actuellement, il y en a une cinquantaine.

À côté de ces aides sociales directes, il y a les aides indirectes qui menacent aussi d’exploser: frais pharmaceutiques, électricité, eau, etc... Sans compter la hausse en matière d’énergies et le fonds mazout.

Le travail communautaire ne doit pas être oublié non plus. Pendant la pandémie, les relations sociales ont été fragilisées,, il faudra sans doute retisser un réseau d’entraide pour vivre dans la dignité. On ajoutera le logement. Il faut en garantir pour les usagers du CPAS et les réfugiés.

Michel Collinge a abordé les relations entre CPAS et Commune. Il faut les renforcer, selon lui, pour garantir un service social capable de répondre aux défis de demain.

Le budget a été approuvé à l’unanimité.

Le conseil a aussi approuvé la présentation des rapports d’activité et financier du Plan de cohésion sociale. C’est ainsi qu’ont été réalisés, en 2020, les ateliers d’estime de soi, la donnerie et les ateliers de la mobilité. Un appel est d’ailleurs lancé aux personnes qui souhaitent y participer. Rendez-vous le mardi 19 avril entre 9h et midi à la ferme des Tilleuls. L’inscription est obligatoire (au 0471654258) mais gratuite.

La même année, on a lancé un soutien scolaire solidaire. Et en 2021, la location de vélos électriques a été mise en route. On a aussi ajouté une fiche coaching/orientation (projet professionnel) pour les demandeurs d’emploi qui le désirent.