Un cadeau pour le centre sportif?

Comme l’explique la conseillère Marie-France Latine, par ailleurs présidente de l’ASBL Centre sportif, quatre critères sont pris en compte.D’abord, la flexibilité de partenariats (synergie entre écoles, clubs sportifs, utilisateurs). Ensuite, la performance énergétique. Enfin, le caractère central du projet, l’accès et la mobilité. Comme l’explique la présidente, les priorités sont le renouvellement du sol et du toit, le remplacement des châssis, l’éclairage LED et la création d’un mur d’escalade. Sans oublier le volet énergétique: " Selon l’audit énergétique, l’émission annuelle pour le centre est de 87 tonnes de CO². Après travaux, il sera de 13, soit 85% d’économie". Le bâtiment sera, bien entendu, raccordé au réseau de chaleur.