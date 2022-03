Ce site d’un peu plus de 1,5 hectare a accueilli autrefois l’école primaire de l’État et ensuite Oxfam. Il est passé de zone d’aménagement collectif en zone à bâtir au plan de secteur. Considéré comme Site à réaménager (SAR), il offre plus d’aisance financière à la Commune de Hamois, qui en est la propriétaire.

On envisage d’y construire une trentaine de logements, dont la moitié de logements sociaux, ainsi qu’une salle polyvalente. Pourraient s’intégrer également un lavoir, un espace communautaire, une crèche, une supérette sociale, etc. Mais ce ne sont que des idées, à ce stade.La Commune a chargé le Bureau économique de la Province de Namur de mener le projet, dont la réalisation ne sera pas pour demain mais plutôt pour après-demain.

36 projets, une réalisation

Un représentant de la Fondation rurale de Wallonie a dressé devant les conseillers le rapport du Plan communal de développement rural à mi-parcours (celui-ci court de 2016 à 2026). Le PCDR est composé de 36 projets. La Commune a 10 ans pour les concrétiser. Ils émanent directement des consultations de la population organisées entre 2011 et 2013.

Ils concernent notamment l’extension de l’école de Natoye, la place d’Emptinne ou et la création d’une Maison rurale polyvalente. 80% des projets sont en cours mais un seul est réalisé: la jonction Hamois-Achet. Aucune idée n’est abandonnée mais comme tout n’est pas subsidié de la même façon, la Commune frappe aux portes pour trouver des sous.

Le suivi et relais avec la population sont assurés par la Commission locale de développement rural. À ce jour, l’instance s’est réunie trente fois. On y constate un peu d’essoufflement et un manque de représentativité, des jeunes surtout. De l’avis du représentant de la FRW, on est dans les temps et tout fonctionne bien.

Toujours aucun Ukrainien

La bourgmestre Valérie Warzée-Caverenne a donné des nouvelles de l’hébergement de réfugiés ukrainiens sur le territoire communal. 29 ménages se sont portés candidats à l’accueil, mais aucun Ukrainien n’est arrivé à Hamois jusqu’à présent. Ceux qui sont arrivés préfèrent la ville. Un appel à la solidarité a été lancé par la bourgmestre au niveau vêtements, par exemple. On attend ces personnes à Hamois et 9000 en province de Namur sur les 200000 prévus en Belgique.