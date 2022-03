Chevetogne : une pétition pour défendre le "musée vert"

En marge des débats et des querelles politiques, le collectif citoyen milite pour le projet de musée vert, et contre sa mise au placard. On a, par exemple, entendu un de ses membres devant le conseil provincial, pour une rare interpellation… citoyenne, à ce niveau politique. Environ 2000 personnes ont rallié le groupe Facebook de ce "lobby" persuadé de la pertinence de la vision pour le futur, et beaucoup moins persuadé que la majorité provinciale est consciente des enjeux qu’il y voit.