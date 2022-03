Aux couleurs de sponsors… pas au courant

Robert Closset a fait le spectacle dans une voiture ouvreuse du Rallye des Ardennes. Mais seulement durant deux spéciales, car l’Audi qu’il pilotait n’a pas tenu plus longtemps. Explication du dépanneur et échevin dinantais:"Je l’avais poussée de 230 à 350 chevaux, mais les cardans n’ont pas tenu (NDLR: il s’agit des arbres de transmission). On connaît l’enthousiasme du gaillard, avant la panne, ça y a été.