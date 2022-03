Accueil des Ukrainiens: «Inadéquation» entre l’offre de logements et la demande

Il rappelle que 200000réfugiés sont attendus en Belgique, dont 70000en Wallonie et 10000 en province de Namur. " Si on fait une règle de 3, cela pourrait représenter 272 réfugiés à Dinant", précise-t-il.

Actuellement, 44 familles se sont proposées pour accueillir les exilés sur le territoire communal. À cela s’ajoutent les logements proposés par l’abbaye de Leffe et ceux d’urgence du CPAS.

Après Pâques, d’après le bourgmestre, 67 places supplémentaires seront disponibles. " Pour l’instant, 40 réfugiés ont été accueillis à Dinant. Principalement des femmes et des enfants. Ils sont arrivés via Fedasil, par leurs propres moyens ou grâce à des Dinantais qui sont allés les chercher à la frontière polonaise. On en attend encore une quinzaine la semaine prochaine."

Lorsque les réfugiés arrivent, ils doivent s’inscrire à Bruxelles, mais aussi au service population de la Ville de Dinant, pour avoir accès à " toutes sortes d’aides".

Berger allemand et jeunes Ukrainiennes

Depuis la venue des premières familles, le bourgmestre se rend compte de "l’inadéquation"qui existe entre "l’offre et la demande"."Parfois, on nous annonce un nombre de personnes. Et puis finalement, ils sont plus nombreux. Certaines familles débarquent avec la grand-mère, la maman et ses 3 ou 4 enfants. Or, l’offre des hébergeurs est souvent pour une, deux ou trois personnes. C’est très délicat de séparer les familles." Thierry Bodlet cite un autre exemple: les réfugiés accompagnés d’un animal de compagnie. " Les gens se proposent pour accueillir quatre personnes par exemple, mais pas spécialement le berger allemand qui va avec. Certains ont aussi besoin de soins spécifiques, notamment une dame enceinte. Il faut sans cesse s’adapter."

Le bourgmestre a été sollicité pour un autre problème: " J’ai appris qu’en Ukraine, l’énergie est gratuite. Un hébergeur est venu nous dire qu’il n’était plus en mesure de garder les gens chez lui car ils chauffent les chambres à 25°, ouvrent les fenêtres et ne s’habillent pas chaudement. On rencontre des problèmes liés aux habitudes de vie. Il y a un travail de communication à réaliser, c’est une gestion quotidienne qui n’est pas évidentemais on s’en sort quand même." Et de confier: " On a aussi certains hébergeurs qui trouvent bien d’accueillir uniquement de jeunes Ukrainiennes… Tout arrive, tout existe."

Revenu d’intégration

Le bourgmestre précise par ailleurs que certains Dinantais se proposent pour accompagner les réfugiés pendant une journée ou un week-end. " Cela permet à des hébergeurs de souffler un peu. Certaines personnes se proposent également pour assurer des déplacements, une pédiatre bénévole s’est aussi manifestée. Toutes ces propositions-là ont de l’intérêt."

Delphine Claes, présidente du CPAS, complète en expliquant que les dossiers relatifs à l’arrivée des Ukrainiens sont suivis par quatre assistantes sociales de première ligne. Ces réfugiés peuvent par ailleurs bénéficier d’un revenu d’intégration. " Il est subventionné par le fédéral à 135%.Un taux de remboursement majoré qui permet d’engager du personnel supplémentaire au CPAS."