Le bourgmestre Patrick Evrard a fait état de la situation dans la commune, rappelant les démarches nécessaires que doivent faire les ressortissants dès leur arrivée en Belgique. Ils doivent se faire enregistrer à Bruxelles. Ils ne sont pas considérés comme des demandeurs d’asile mais déplacés pour cause de guerre.

Chaque famille qui s’est proposée de les accueillir dans l’entité est contactée personnellement. Après les démarches auprès de la commune, ils sont orientés vers le CPAS. À l’heure actuelle, 37 Ukrainiens sont inscrits, dont cinq enfants répartis dans trois écoles de l’entité. Il pourrait être envisagé de les regrouper dans une même école.

Un garage dans les locaux de la poste, achetée dernièrement par la commune est mis à la disposition de l’amicale Belgo-Ukrainienne qui récolte, en particulier, des vêtements. Un subside de 500 € lui est également versé.

Le conseil, unanime, approuve une motion condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Bertrand Custinne (EPY) propose d’ajouter un paragraphe demandant au gouvernement fédéral d’octroyer aux pouvoirs locaux des moyens humains ou financiers pour les communes, afin d’absorber les demandes administratives liées à l’arrivée de ressortissants.

Un état des lieux

Le président de la Commission locale de développement rural, Raphaël Frédérick, a fait le rapport du PCDR de l’année 2021. Il a épinglé les différents dossiers traités par la commission. Si le conseiller Custinne reconnaît que le rapport est fidèle à ce qui s’est réellement passé en 2021, il s’interroge sur la gestion de certains dossiers et en particulier de la salle de Mont, de l’aménagement du village d’Evrehailles annoncé puis retiré, de la relance du PCDR et de son fonctionnement. Il constate qu’il n’y a pas eu de réunion entre février et novembre 2021 et qu’il y ait un manque d’anticipation pour la préparation du futur PCDR.

Tant le président de la CLDR que le bourgmestre et l’échevin des travaux Marcel Colet expliquent, entre autres, qu’on va faire un état des lieux avant d’introduire un nouveau plan de développement. Ils espèrent aussi être accompagnés par la Fondation rurale de Wallonie. Ils prévoient également de reprendre le dossier de l’aménagement d’Evrehailles dans le prochain plan.

Sans débat, le conseil approuve l’achat de matériel roulant pour l’atelier communal, ainsi que la location par la Fédération flamande d’escalade de la partie orientale de la carrière de la Rochette. Un distributeur de billets va être placé en façade de l’ancienne gare de Spontin.