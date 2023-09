Fabrice Silvagni après la défaite de Binche à Mons: "Trop de respect en première période !"

"Il n’en est malheureusement rien et ce n’est pas du tout ce que nous avions prévu. Notre première période est ainsi assez inexplicable et j’ai rarement vu mes garçons aussi empruntés", entamait dans son analyse Fabrice Silvagni.

Et c’est vrai qu’une fois le but d’ouverture de Cardon inscrit, on ne sentait que peu de réactions côté visiteurs. Fatigue physique, stress trop important induit et par l’enjeu ou par l’atmosphère du "chaudron" montois ? "Je me l’explique difficilement et nous en reparlerons avant de recevoir Rebecq. Nous avions adapté les séances d’entraînement en fonction du match et donc je crois que ce n’est pas une "panne d’énergie" qui est en cause. Je partirais plutôt sur le fait que les garçons aient eu beaucoup trop respecté les Montois durant 45 minutes en les laissant jouer. Le discours a été simple à la pause nous nous sommes tous dit que le vrai Binche n’était pas celui -là et qu’il fallait montrer bien plus d’envie et de caractère."

Message reçu cinq sur cinq car dès l’entame de la seconde période, on sentait que quelque chose avait changé. Binche passait ainsi à une défense à trois avec un Aslan chargé d’aller faire le surnombre devant. Sans réellement se montrer dangereux, Binche offrait un tout autre visage.

"C’est une des grandes satisfactions de la soirée que d’avoir vu l’équipe réagir de la sorte et poser des problèmes à une formation qui n’avait pas su tuer la partie plus tôt", achevait Silvagni.