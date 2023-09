Victoire 1-4 de la RUS Binche à La Louvière Centre : une fameuse leçon de réalisme

Durant le premier quart d’heure, les vagues successives locales mettaient à mal une digue binchoise qu’on voyait rompre à tout moment. Le but de Ba donnait raison et on se demandait à quelle sauce allaient être dégustés les Lions tant la machine louviéroise paraissait bien huilée.

C’était mal connaître les visiteurs qui se reconcentraient et venaient égaliser par Louagé, lequel sur coup de coin se jouait d’une défense louviéroise plutôt mal inspirée. La première période se poursuivait à un train de sénateur… initié très intelligemment par les visiteurs qui ralentissaient le tempo et obligeaient leurs hôtes à courir après le ballon.

Coup de théâtre un peu avant l’heure de jeu lorsque Renquin filait seul vers le but et s’en allait chercher la faute dans le rectangle. Baiardo contestait mais était toutefois renvoyé au vestiaire. Ce fait de match déstabilisait complètement la troupe du Tivoli qui retombait dans ses travers trop “individualistes” et vendangeait devant le but. Une superbe volée de Sampaoli puis un assist somptueux de Lespagne pour Scohy parachevaient le travail face à un adversaire médusé.

Cremers devait encore sortir le grand jeu pour éviter que la correction soit plus importante encore.

”Nous avons, une nouvelle fois face à un candidat au titre, fait le match qu’il fallait. En plus de caractère, mes gars ont fait preuve de beaucoup d’intelligence. Il fallait gérer correctement cette semaine et sa débauche d’énergie. Nous l’avons fait”, se félicitait Nico Silvagni pendant que son groupe s’en allait fêter son triomphe devant ses supporters.

Côté Louviérois c’était grise mine : “Deuxième semaine qu’un pénalty à un moment crucial du match vient mettre à mal nos plans. C’est une très mauvaise soirée pour nous. On m’a promis des renforts… j’attends mais on me dit qu’ils arrivent”, se faisait fataliste Volcan Uluç qui quittait rapidement le stade du Tivoli…