La RAAL a eu les occasions mais n’a pas marqué à Lokeren : “Il nous a manqué juste la réussite”, souffle Floriano Vanzo

Une petite déception si on regarde la physionomie du match avec une équipe louviéroise dominatrice et qui s’est procuré les plus grosses occasions. Au moment de débriefer le match, les Loups se montraient fatalistes.

”Ils étaient bien en place, ils ont bien défendu car finalement, on a eu beaucoup d’occasions mais aucune n’a fini au fond”, soufflait Floriano Vanzo dont le coup franc ras de terre à l’entrée du rectangle était bien capté par le gardien en fin de première période.

Le numéro 10 de la meute était de nouveau de nouveau placé devant la défense et n’a pas ménagé ses efforts même si les Loups n’ont pu décrocher une victoire qui n’aurait pas été volée. “Ils étaient solides, reconnait le milieu de terrain. On a fait un bon match dans l’ensemble. Ce qu’il nous a manqué, c’est juste de la réussite. On a quand même eu quatre occasions en première période (Vanzo, Pau et Soumaré). C’est ce qu’il nous faut dans ce genre de situations. On en aurait bien besoin au Daknam.”